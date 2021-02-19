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Türk Bankası’ndan kur riskini azaltan yeni “Risk Yönetimi” hizmeti

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Türk Bankası’ndan kur riskini azaltan yeni “Risk Yönetimi” hizmeti
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Ülkemizin finansal piyasalarının önemli aktörlerinden Türk Bankası vadeli döviz işlemleri ile kur riskini azaltarak daha verimli konuma getiren yeni “kur riski yönetimi” hizmeti başlattı
Hizmetlerini Lefkoşa-İstanbul ve Londra’da sürdüren ülkenin köklü ve güçlü finans kurumu Türk Bankası, yeni başlattığı müşterilerine ve iş dünyasına özel hizmetle vadeli döviz işlemleri ile kur riskini verimli yönetebilmek için 1 ay vadeli ve 3 ay vadeli döviz kuru sunmaya başladı.
Vadeli döviz işlemleri ürünü ile müşterilerin kur riskini verimli yönetmesine yardımcı olan Türk Bankası, 1 ay vadeli ve 3 ay vadeli döviz kurlarını günlük olarak yayınlıyor.
Görsel ve yazılı basın ile bankanın www.turkishbank.net adresinden tablo halinde yayımlanan kurlarda dolar, euro ve sterlin alış ve satış fiyatları yer alıyor.
 Kur riskinden korunma ve nakit akış yönetimi
Türk Bankası Hazine Direktörü Kamil Özkan uygulamaya konan yeni hizmetle ilgili açıklamasında; yeni hizmetten özellikle döviz ile ithalat yapan, döviz borcu bulunan, kur riskinden korunmak isteyen müşteriler ve tüketicilerin yararlanabileceğine vurgu yaptı.
Kamil Özkan’ın açıklaması şöyle: “ Vadeli döviz kurlarının yayımlanmasındaki amaç kur riskini minimize ederek gelir ve gider kalemlerinizdeki kur değişimi kaynaklı dalgalanmayı daha sağlıklı yönetmektir. Gelir ve giderler ayni para cinsinden değilse kur dalgalanmaları için ideal bir ürün olan ‘vadeli işlemler’ maliyetlerinizdeki belirsizliği yönetmek için etkili bir ürün olacak. Özellikle döviz ile ithalat yapan veya döviz borcu bulunan şirketler kendilerini döviz kurlarındaki dalgalanmadan
korurken,  gelir ve gider planlamasını da öngörülebilir bir şekilde yapabilecekler. İşlemler için banka iletişim hatları, süper hizmet merkezi veya şubeleri kullanmak olanaklı.
Müşterilerine ve tüketiciye hayatı kolaylaştıran yeni ürün ve uygulamalar sunmaya özel önem vermeyi sürdüren Türk Bankası, yeni kur riski yönetimi uygulaması ile müşterilerini kurlardaki artıştan koruma ve nakit akışını sağlıklı düzenlemelerini amaçlıyor ” Lha
 

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