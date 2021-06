Türk Bankası ve Telsim’den güçlü iş birliği

Kuzey Kıbrıs’ın teknolojide öncü global telekomünikasyon şirketi Telsim ve ülkenin 120 yıllık köklü ve güçlü finans kuruluşu TürkBankası, KKTC’nin uluslararası güvenceye sahip ilk ürünü olan “Yeni Nesil Ön Ödemeli Alışveriş Kartı Vodafone Pay” uygulamaya girdi

Kuzey Kıbrıs’ın teknolojide öncü global telekomünikasyon şirketi Telsim ve ülkenin 120 yıllık köklü ve güçlü finans kuruluşu TürkBankası, hayatı kolaylaştıran dijital dönüşüme odaklı hizmet ve ürünlere yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Concorde Tower’da gerçekleşen basın toplantısında, güçlü bir iş birliğine imza attığını duyuran TürkBankası ve Telsim, Vodafone Pay’i basına tanıttı.Her ikisi de uluslararası düzeyde faaliyet gösteren grupların üyesi olan TürkBankası ile Telsim tarafından hayata geçirilen ve 35’ten fazla ülkeye teknoloji ihraç eden Türkiye’nin lider teknoloji kuruluşlarından Paycore’un ödeme sistemleri çözümüyle birleşen dev iş birliği gerçekleştirildi. KKTC’nin uluslararası güvenceye sahip ilk ürünü olan “Yeni Nesil Ön Ödemeli Alışveriş Kartı Vodafone Pay” ile ödemelere güvenli, kolay, hızlı, pratik ve hesaplı çözümler üretildi.Vodafone Pay basın lansmanı; kahvaltının ardından sırasıyla, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan’ın konuşmasıyla devam etti.10 yıl öncesinde girilen her toplantıda dijital dönüşümün konuşulduğunu söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Tanpınar, “Mart 2020 tarihini gösterene kadar dijital dönüşüm hakkında konuşuyorduk fakat sonrasında hayatımızın bir parçası oldu.” dedi. Tanpınar, “Bundan sonra dijital dönüşümü daha toplumsal bir bilinçle masaya yatırarak, aynı zamanda toplumsal seferberlikle birlikte hakkını vererek ilerlemeliyiz.” dedi. Tanpınar, “Altyapı eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Dijital dönüşümü ülkemizde yaygınlaştırırken, bu seferberliği hep birlikte yapmamız gerekiyor. Siyasetiyle, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel kuruluşlarla birlik olabilmemiz gerekiyor.” dedi. Dünyada 4.5 G’ye geçmemiş son ülke olmanın üzüntüsünün yaşandığını vurgulayan Tanpınar, “Bu altyapının tamamlanıp, ülkemizin hakettiği noktada bir bilişim adası ruhu ile bu seferberliği tamamlaması gerekiyor.” dedi.“Bugün burada hep beraber çok güzel bir projenin tanıtımını yapmak üzere toplandık.” diyen Alper, “Telsim ve TürkBankası olarak Ada’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Telsim olarak her zaman dijital dönüşümde öncü olma vizyonumuzla hep ilklere imza attık, Kuzey Kıbrıs’ta da böylece mobil cüzdan ilk kez Vodafone Pay ile hayat buluyor.” dedi. Çok güçlü ve çok güzel bir projeye imza atıldığını ifade eden Alper, “Telsim’in teknolojik tecrübelerini, TürkBankasının bankacılık tecrübeleri ile birleştirdik. Altını çizerek söylemek istiyorum, tamamen lokal ve kendi ekiplerimizle hayata geçirilen bir proje oldu.” dedi. Ortaya muhteşem bir ürün çıktığını vurgulayan Alper, “VodaPay sayesinde 7/24 güvenli ve hızlı birçok bankacılık yapabileceksiniz.” dedi.TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan, yeni nesil mobil cüzdan Vodafone Pay’in teknolojiye ve dijital dönüşüme inanan iki uluslarası markanın ortak eseri olduğunu belirterek sözlerine başladı.Projeye ilk günden beri inanan başta iki kurumun yöneticileri olmak üzere projede emeği geçen ekibin tümüne teşekkür eden Kayahan, ülkenin bundan sonraki aşamada dijital dönmüşümle kalkınacağına ve refaha ulaşabileceğine inanan TurkishBank Group’un tüm enerjisini teknoloji ve dijital dönüşüme ayırdığını; bu konuda gençlerin önünü açacak teknoloji merkezinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı. Arkasından “TürkBankası’nın vizyonu ülkemizin dijital dönüşümünde öncü olan, genç neslin bankası olmaktır. dedi.Lansman programı kapsamında KKTC Telsim Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Çamcı ve TürkBankası Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Havalı, Adanın Mastercard sertifikasına sahip ilk sanal cüzdanının özelliklerini tanıttılar.Vodafone Pay isimli “Yeni Nesil Mobil Cüzdan”ın My Vodafone uygulaması ile akıllı telefonlara yüklenerek kolaylıkla kullanılabileceğini, fiziksel kartın da TürkBankası ve KKTC Telsim’in pek çok temas noktasından edinilebileceğini anlatan Havalı ve Çamcı, MasterCard iş birliği ile hayata geçirilen kartlarla mağaza içi alışverişin yanında dünyanın her yerinden güvenli online alışveriş, para yükleme, para çekme, 7/24 para transferi yapılabileceği bilgisini aktardı.Projenin lansman etkinliği konukların basına dağıtılan Vodafone Pay kartların aktivasyonu için açılan yardım masalarına yönlendirilmesi ile sona erdi. Aktifleştirilen kartlara para yüklemek için ise “TürkBankası Mobil Hizmet Noktası” alanda hazır bulunduruldu.Vodafone Pay hakkında ayrıntılı bilgi için, Telsim (kktctelsim.com/vodafone-pay) ve TürkBankası internet siteleri ile Telsim Shoplarla TürkBankası şubeleri ziyaret edilebiliyor.