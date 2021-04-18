Türk Bankası, her türlü bankacılık hizmetini tüketicinin ayağına götürüyor

Müşteri odaklı ve dijital hizmet anlayışına önem vermeyi sürdüren Türk Bankası “Mobil Hizmet Noktası” ile her türlü bankacılık hizmetini tüketicinin ayağına götürüyor

Türk Bankası, pandemi nedeni ile yaşanan olağandışı koşulları değerlendirip, bankacılık hizmetlerine gereksinim duyulan bölgeleri de dikkate alarak “Mobil Hizmet Noktasını” uygulamaya geçirdi. Mobil Hizmet Noktası, dijital bankacılığın en yeni ürünleri ile donatılarak müşterilerine daha yakın hizmet verirken tüketicinin dijital kanalları kullanımını yerinde sağlayacak. Bankacılık ve yatırım ürünlerinin yanında sigorta ürünlerinin de tanıtımı ve satışı gerçekleştirilecek.

Sektörde bir ilke imza atılarak ülkenin ihtiyaç duyulan her yerine düzenli olarak oluşturulan rotalarda hizmet götürmesi planlanan Mobil Hizmet Noktası Yeni Nesil ATM cihazı ile para çekme,para yatırma işlemlerinin yanında, görüntülü müşteri hizmetleri ‘Video Banking’, Fatura Ödeme, Açık Yatırım, Türk Sigorta, Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat Emeklilik ürün ve hizmetleri ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Tanıtımın yapıldığı ilk gün Mobil Hizmet Noktası müşteriler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

‘Toplumsal sosyal sorumluluk alanında kurumsal odaklı katkıları ile bilinen Türk Bankası 120. hizmet yılı ve sonrasında da dijitalleşme vizyonuna paralel olarak hayatı kolaylaştıran, teknoloji odaklı yeni ürün ve hizmetleri müşteriler ile paylaşmayı sürdürecek. Lha

