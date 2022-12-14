Turizmde hedef 50 bin yatak kapasitesi

Lokomotif sektör turizme yerel iş gücünü kazandırmak amacıyla eğitimlere önem verdiklerini belirten Başbakan Üstel, ülkede yatak kapasitesinin 26 bine ulaştığını ve hedefin 50 bin olduğunu söyledi

Başbakan Ünal Üstel, Girne’de, Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi’ni (OTEM) ziyaret etti.

Üstel’e ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Turizm Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti.

-Üstel

Başbakan Üstel, hükümetin bir ilke imza attığını ve uzun zamandır kapalı olan OTEM’in yeniden yaşam bulduğunu söyledi.

Üstel, OTEM’de aktif bir şekilde gençlere hizmet verip yerel iş gücünü ekonomiye kazandıracaklarını kaydetti.

Lokomotif sektör turizme yerel iş gücünü kazandırmak amacıyla eğitimlere önem verdiklerini belirten Üstel, ülkede yatak kapasitesinin 26 bine ulaştığını ve hedefin 50 bin olduğunu söyledi.

OTEM’den eğitim alan kişileri istihdam edecek işletmelerin iki yıl boyunca sosyal güvencelerinin devlet tarafından karşılanacağını ifade eden Üstel, hükümet olarak yerel iş gücünü desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Turizm ve diğer alanlarda bu kursları sürdüreceklerini ifade eden Üstel, KKTC’yi gençlerle birlikte yücelteceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, “iktidarda olacakları 2027 yılına kadar yeni yatırımları ülkeye kazandırmak, gençleri de en iyi şekilde çalışma hayatına kazandırmak için eğitimlere önem verdiklerini” de söyledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, yeniden hizmete açılan OTEM’in 12 ay hizmet verecek şekilde düzenlenmesini arzu ettiklerini söyledi.

Amaçlarının ara eleman yetiştirmek ve turizmin önünü açmak olduğunu ifade eden Ataoğlu, gönüllü gençleri kutladı, hocalara teşekkür etti, rehberlik eğitimi ile ilgili müracaat kabul ettiklerini de söyledi.

Ataoğlu, hizmet içi eğitim ve diğer sektörlerde eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar da başlattıklarını kaydetti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy da, turizmin ülkenin önemli bir sektörü olduğunu ifade ederek, OTEM’in yeniden devreye girdiğini, yerel iş gücünün burada verilecek eğitimlerle destekleneceğini söyledi.

Her bölümde elemanlar yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Taçoy, burada eğitim alanlara Asgari ücretin yarısını vereceklerini, ayrıca buradan eğitimini tamamladıktan sonra işe girecekleri işletmelere iki yıl boyunca destek vereceklerini anlattı.

Taçoy, Sadece turizm değil diğer sektörlerde de desteklerin süreceğini, meslek kazanımlarına devlet olarak sürdüreceklerini belirtti.



