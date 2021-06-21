Turizm ve seyahat acenteleri halen destek ödeneği bekliyor

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), “koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen turizm ve seyahat acentelerine söz verilen destek ödeneğinin yapılmadığını” savunarak, hükümetin bu konuyu sessizlikle geçiştirmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başbakan, Maliye Bakanı ile Turizm ve Çevre Bakanı’nın acentelere söz verilen desteklere ilişkin her hangi bir çalışma olup olmadığını kendileri ile paylaşmaktan bile kaçındıklarını da savunan Birlik, turizm ayında faaliyetlerine başlamayı hedefleyen acentelerin destek ödemelerinin yapılmamasından dolayı kapılarını açamayacak duruma geldiklerini ileri sürdü.

Birlik, “Zamanında açamadınız! Bari sözlerinizi tutun ve yükümlülüklerinizi yerine getirin” diyerek hükümete destek ödenmelerini yapma çağrısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgını süresinde kapalı kalan, şimdiki durumda turizm sektörünün tam olarak açılmaması nedeniyle iş yapma olanağı olmayan turizm ve seyahat acentelerinin, hükümetten yardım beklemeye devam ettiği” ifade edilerek şöyle denildi::

“Salgından en fazla etkilenen işletmeler turizm ve seyahat acenteleri olmuştur. Seyahat olanağı olmadığı zaman acentelerin yapacak işi de olamayacağı zaten herkes tarafından bilinmektedir. Buna karşın acentelere yapılacağı vaat edilen yardımlar yapılmadığı gibi, turizm sektörünün tam olarak ne zaman çalışmaya başlayacağına dair bir program da açıklanmamış ve acentelerimizin çalışmasına olanak sağlanmamıştır. Turizm ve seyahat acentelerine yapılması gereken yardımların yapılmaması ve KKTC hükümetinin bu konuyu sessizlikle geçiştirmeye çalışması kabul edilebilir bir tutum değildir. KKTC Maliye Bakanlığı, her hafta farklı kesimlere farklı ödemeler yaptığını duyurduğu halde acentelere söz verilen 1500 TL’lik maaş desteklerinden ve işletmelere yapılacağı duyurulan hibelerden hiçbir haber yoktur. Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı ile Sayın Turizm ve Çevre Bakanı, bu konuda herhangi bir çalışma olup olmadığını bizimle ve kamuoyu ile paylaşmaktan bile kaçınmaktadırlar.”

Turizm sektörünün tam kapasite ile çalışabilmesi için sektörün önemli bir bileşeni olan turizm ve seyahat acentelerinin devreye girmesi gerektiğine işaret eden Birlik, “Oysa acentelerimiz bu destekler olmadan kapılarını bile açamayacak duruma getirilmişlerdir” ifadesini kullandı.

“Hükümete seslenmek istiyoruz: Zamanında açamadınız! Bari sözlerinizi tutun ve yükümlülüklerinizi yerine getiriniz!” çağrısında bulunan Birlik açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye ve Avrupa Birliği’nden temin edilen aşılarla birlikte Temmuz ayında faaliyetlerine başlamayı hedefleyen acentelerimizin, söz verilmiş bulunan 1500 TL’lik maaş destek ödeneğine ve hibelere acilen ihtiyaç duyduklarını kamuoyumuz ile paylaşır, ilgili bakanları bu konuda harekete geçmeye çağırırız.”