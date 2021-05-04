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"Turizm taşımacılarına Covid-19 desteği yapılacak"

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"Turizm taşımacılarına Covid-19 desteği yapılacak"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner,  pandemi döneminde işleri olumsuz etkilenen turizm taşımacılarına Covid-19 desteği yapılacağını açıkladı.

Saner, telefonla katıldığı BRT’de yayınlanan 45+ programında, turizm taşımacılığı sektöründe çalışan 237 kişiye destek verilmesi için Bakanlar Kurulu’nda karar ürettiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle turizm taşımacılığı yapan vatandaşların ciddi sıkıntılar çektiğini kaydeden Başbakan Saner, Turizm Bakanlığı’nın bu konuda mağdur olan turizm taşımacılarına Covid-19 desteği yapılacağını belirtti.

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