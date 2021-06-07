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Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği için önerge hazırlandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan önergede Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklik ile turizm sektöründe faaliyet gösteren oteller ile turizm ve seyahat acentelerinde çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları için yatırılması zorunlu olan sosyal sigorta ve sosyal güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozitlerinin tamamı kadar 6 ay süreyle destek verilecek

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Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği için önerge hazırlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, turizm sektöründe faaliyet gösteren oteller ile turizm ve seyahat acentelerine 6 ay süreyle sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunacağını duyurdu.
Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklik ile turizm sektöründe faaliyet gösteren oteller ile turizm ve seyahat acentelerinde çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları için yatırılması zorunlu olan sosyal sigorta ve sosyal güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozitlerinin tamamı kadar 6 ay süreyle destek verilecek.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, prim desteği uygulaması, Bakanlar Kurulu onayının ardından yürürlüğe girecek. 
Destek ödemeleri ile ilgi detaylı bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Yapılacak yasal değişiklikle, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden olan turizm sektöründe, yerel İşgücü istihdamının teşvik edilmesi ve ilgili işyerlerinin ekonomik açıdan desteklenmesi hedefleniyor.
 
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