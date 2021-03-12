Turizm emekçileri binlerle Lefkoşa’ya geliyor

Turizm sektöründe çalışan emekçilerin geçtiğimiz hafta Cuma günü Girne’de gerçekleştirdikleri eylemin ardından eylemlerini Lefkoşa’ya taşıyorlar.

Turizm emekçileri seslerini duyurmak için yaptıkları destek çağrısına diğer sektörlerden de olumlu yanıt almaları sonrasında 15 Mart Pazartesi günü Lefkoşa’da City Royal Hotel’in yanından başlayarak Cumhuriyet Meclisi önüne kadar yürüyüş eylemi gerçekleştirecekler.

Saat 11.00’de başlayacak yürüyüş için Girne’den otobüsler kalkacağı bildirildi.

Turizm emekçileri adına sosyal medyadan duyuru yapan Erkan Çinli şu paylaşımı yaptı:

“Haklıydık ve birçok sektörün problemine sözcü olduk. YETER ARTIK dedik ve kıvılcımımız alevlere dönüştü. Destek çağrımıza bircok kurum, sivil toplum örgütü ve partiler olumlu yanıt verdi. 100 lerle değil 1000’lerle geliyoruz.

BEKLE BİZİ LEFKOŞA!”





