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Turhan’dan Tatar’a çağrı: “Rus turistleri adamıza getirebiliriz”

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Turhan’dan Tatar’a çağrı: “Rus turistleri adamıza getirebiliriz”
Deneyimli turizmci Ercan Turhan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'a çağrı yaptı ve Rus turistleri mevcut Marinalarımıza çekemez miyiz? Bence bunların hepsi sizin gayretlerinizle gerçekleşebilir " ifadelerini kullandı.
Ercan Turhan'ın açıklaması şöyle:
“Sayın Cumhurbaşkanım Ersin Tatar
Malumlarınız üzerine ülke turizmi ve beraberinde ülke ekonomisi can çekişmektedir. Bazen yaşanan krizler beraberinde fırsatlar doğurur.
Acaba yaşanan Ukrayna Rus savaşı nedeniyle AB'nin hava sahasını Rus uçaklarına kapatması ve mütekabiliyet paralelinde aynı uygulamayı Rusya'nın da yapması ve Rusya'nın Güney Kıbrıs'a ,Yunanistan’a ve diğer AB ülkelerine göndereceği turistlerini Türkiye ye yönlendirecek olması bizim ülkemiz içinde bir fırsat olmaz mı.
Acaba Rusya KKTC’ye direkt charter koymaz mı? Eğer bu mümkün olmayacak ise touch down seferler ile Rus turisti güzel adamıza getiremez miyiz?
Aynı şekilde özel yatlarıyla denizlerde olan zengin Rus turistleri mevcut Marinalarımıza çekemez miyiz?
Bence bunların hepsi sizin gayretlerinizle gerçekleşebilir.
Yakınmayıp yekinme zamanı
Ne dersiniz?
 
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