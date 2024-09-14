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Tüpgaz yine zamlandı

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Tüpgaz yine zamlandı
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Tüp gazda yeni fiyat, bugün yürürlüğe girdi.
28 Mayıs’tan beri 445 TL’den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, bugünden itibaren 25 zamla 470 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile tüp gaz fiyatına yapılan artış yürürlüğe girdi.
 
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