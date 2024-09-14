Tüpgaz yine zamlandı

Tüp gazda yeni fiyat, bugün yürürlüğe girdi.
28 Mayıs’tan beri 445 TL’den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, bugünden itibaren 25 zamla 470 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile tüp gaz fiyatına yapılan artış yürürlüğe girdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.