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Tüp gaza yüzde 20 oranında zam

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Tüp gaza yüzde 20 oranında zam

Akaryakıt biriminden yapılan açıklamaya göre tüp gaza 17 TL zam yapılıyor. Akaryakıt birimi yaptığı açıklamada Dünya’da yaşanan gaz sıkıntısı ve döviz deki yükselişle ithalatçı firmaların yoğun baskısı sebebiyle bu fiyat ayarlanmasına mecbur kalındığı belirtildi. Böylece 90 TL olan 10 kg. tüp gaz fiyatı 107 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt birimi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi :  “Tüp gaz için talep edilen 30 TL’lik zam Bakanlık tarafından kabul görmemiş yapılan müzakereler neticesinde tüpgaza 17 TL’lik bir fiyat ayarlaması Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.”

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