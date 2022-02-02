Tüp gaza bir zam daha

Tüp gaz fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere zam yapıldı; 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 20 TL’lik zamla 200 TL oldu.

Resmi Gazete’de bu akşam yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile denetime tabi mal olan tüp gazın fiyatları yeniden düzenlendi.

Emirnameye göre 10 kiloluk tüp gazın azami satış fiyatının 200 TL’den fazla olamayacak. Ayrıca öteki çaplardaki tüplerde de, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatının da KDV dahil 20 TL'den fazla olamayacak.