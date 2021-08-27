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"Tüp gaz satışlarında yaşanan sıkıntı aşıldı"

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"Tüp gaz satışlarında yaşanan sıkıntı aşıldı"

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bir müddetten beri tüp gaz satışlarında yaşanan sıkıntı tarafların anlaşması ile sonlandırıldığını, tüp gaz tedarikçileri, bayiler ve dağıtıcıların 107 TL olarak hesaplanan fiyat üzerinden mal dağıtımına başladığını bildirdi.

Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu yaptığı açıklamada, dünyada gaz fiyatlarının sürekli artış gösterdiğini, 3 ay önce 4.72 TL olan 1 kg gaz fiyatının şu anda 6.42 TL’ye yükseldiğini, yüzde 35.89’luk artış olduğunu belirtti.

Gaz fiyatlarındaki artışı ve TL’nin Dolar karşısında yüzde 2.20’lik değer kaybettiğini göz önünde bulundurarak bakanlığın gaz fiyatını 107 TL olarak hesapladığını belirten Aşıkoğlu, şunları söyledi:

“Tedarikçiler, bayiler ve dağıtıcılar bu fiyatı az bularak piyasaya mal vermekte imtina etmişlerdir. Bu sebeple piyasada tüp gaz sıkıntısı yaşanmıştır. Dün ve bugün yaptığımız müzakere neticesinde tedarikçiler ile anlaşılmıştır. Kendilerini bu fiyat üzerine çıkamayacağımız konusunda ikna ettik. Şu an itibarı ile piyasaya mal dağıtımı başlamıştır. Gerekli anlayışı gösteren ilgili firmalara teşekkür ederiz.”

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