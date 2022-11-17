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Tüp gaz fiyatı zamlandı

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Tüp gaz fiyatı zamlandı
On kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı bugünden geçerli olmak üzere 5 TL zamla 240 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emrinamesi’ne göre denetime tabi mal olan tüp gaz fiyatları artırıldı.
Buna göre on kiloluk tüplerin perakende azami satış fiyatı 240 TL’den fazla olamayacak. Diğer çağlardaki tüplerde ise sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 24 TL’den fazla olamayacak.
On kiloluk tüp gaz 17 Ekim’den beri 235 TL’den satılıyordu.
 
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