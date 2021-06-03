Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Çukurovalı “KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği olarak KKTC halkının sigorta bilincini üst seviyelere çıkarmak amacıyla kısa süre içerisinde başta Türkiye Sigortalar Birliği’nin uygulamaları ve deneyimleri ve dünya sigortacılık sektöründeki tüm yeniliklerini halkımıza sunmak için hızlı bir şekilde tüm adımları atmak suretiyle tüm değerleri sigortalanmış bir KKTC yaratmak için çalışacağız" dedi

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, sigortanın zorunlu bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, “Tüm değerleri sigortalanmış bir KKTC yaratmak için çalışacağız” açıklaması yaptı.

Birlik Başkanı Raif Çukurovalı, Türkiye Sigortalar Birliği’nin 10. yılının kutlandığı “Sigorta Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı.

Çukurovalı, Türkiye Sigortalar Birliği’nin, ülke fertlerinin sigortaya dikkatini çekmek, sigortanın önemini anlatmak ve bireylerin sigorta bilincini artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftasını “Sigorta Haftası” olarak kutladığını kaydetti.

Sigorta sektörünün gelişmesinin büyük oranda toplumun sigorta bilincinin ve kültürünün yükselmesine bağlı olduğuna vurgu yapan Çukurovalı, ülkelerin sigorta bilincinin ve kültürünün yükselmesinin bu ülkelerin gelişmişlik göstergesi olarak da genel kabul gören bir gösterge olduğunu kaydetti.

“SİGORTA BİLİNCİNİ ÜST SEVİYELERE…”

Risklerin her gün arttığı dünyada sigortanın zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Raif Çukurovalı, şunları kaydetti:

“KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği olarak KKTC halkının sigorta bilincini üst seviyelere çıkarmak amacıyla kısa süre içerisinde başta Türkiye Sigortalar Birliği’nin uygulamaları ve deneyimleri ve dünya sigortacılık sektöründeki tüm yeniliklerini halkımıza sunmak için hızlı bir şekilde tüm adımları atmak suretiyle tüm değerleri sigortalanmış bir KKTC yaratmak için çalışacağız.

Bu duygu ve düşünceler ile başta Türkiye Sigortalar Birliği başkanının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ve onların şahsında tüm sektör çalışanlarının Sigorta Haftasını kutlar başarılarının devamını dilerim.”

