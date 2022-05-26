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TÜK, aldığı yemlik arpaların ödemelerini yapmaya başladı

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TÜK, aldığı yemlik arpaların ödemelerini yapmaya başladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), aldığı arpanın bir bölümünün bedelini ödemeye başladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, TÜK, 26 Nisan ile 20 Mayıs arası aldığı yerli yemlik arpanın ödemelerini üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplara yapmaya başladı.

Kurum söz konusu dönem arası aldığı 1245 ton yerli yemli arpa için 6 milyon 848 bin TL ödeme yapacak.

TÜK’ün  23 Mayıs itibarıyla alımını yapmakta olduğu zahirenin karşılığını da on beş günlük ödeme programları çerçevesinde yapacağı da belirtildi.

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