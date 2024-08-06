TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 61,78

Türkiye’de TÜİK'e göre temmuzda aylık yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 61,78'e geriledi. ENAG’a göre ise temmuzda enflasyon aylık yüzde 5,91, yıllık yüzde 100,88 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ortalama beklentisi, Reuters anketinde aylık yüzde 3,45, yıllık yüzde 62,1, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 62,23 olmuştu.

TÜİK, enflasyonu haziranda aylık yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 açıklamıştı. Böylece aylık ortalama fiyat artış hızı temmuzda yüzde 1,64'ten yüzde 3,23'e yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) temmuzda aylık enflasyonu yüzde 4,21, yıllık enflasyonu yüzde 72,80 hesaplamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise temmuzda aylık enflasyonu yüzde 5,91, yıllık enflasyonu yüzde 100,88 hesapladı.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU ELEKTRİK

Temmuzda bir önceki aya göre en fazla artış gösteren seçilmiş temel başlık, yüzde 38 ile elektrik oldu.

Alkollü içkiler yüzde 17,22'lik aylık zamla ikinci olurken, demiryolu ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 11,80 ile üçüncü sırada yer aldı.

TÜİK, mahkeme kararlarına rağmen enflasyon sepetindeki maddelerin ortalama fiyatlarını ve değişim oranlarını sansürlemeye devam ediyor.

