Trust Capital Reinsurance, sigorta sektörüne yönelik önemli seminer

Trust Capıtal Reınsurance sigorta sektörüne yönelik yangın yeri inceleme metodları ve raporlama konulu seminer düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek reasürans şirketi olan Trust Capital Reinsurance, 20 Haziran 2023, Salı günü, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de sigorta sektörüne yönelik “” konulu bir seminer düzenledi. Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet Alkış tarafınan verilen seminere; sigorta sektörünün önemli aktörlerinin yanısıra, polis teşkilatının olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin temsilcilieri de katıldı.Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz şampiyon melekler anısına saygı duruşu ve Trust Capital Reinsurance’ın Genel Müdürü Ceylan Yapıcıoğlu’nun konuşmasıyla başlayan seminer, Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’un konuklara hitabıyla devam etti.Tekin Arhun konuşmasında;“Trust Capital Reinsurance; Yerel Sigorta Sektörüne hizmet vermek, sektörün reasürans koruması anlamında yaşadığı olumsuzluklara çözüm üretmek ve Ülke ekonomisine katma değer yaratmak amacıyla 2017 yılında faaliyete başladı.Öncelikle, genel ve ülkesel ekonomik gerçeklikler perspektifinden, sonra da sigorta sektörümüzün sorunları ve ihtiyaçları açısından bakarak, kuruluş amacımızın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Sigortacılık sektörü, iktisadi varlıklara sağladığı güvence ve sermaye piyasalarına aktardığı kaynaklar sayesinde ülkesel kalkınma hedeflerinin önde gelen dinamiklerinden birini teşkil etmektedir.Reasürans şirketleri de sermaye büyüklükleri, iş kabul kapasiteleri ayrıca tüm dünya piyasalarına hizmet verebilme imkanları itibariyle, sigortacılık sektörünün sağlıklı işleyebilmesi ve iktisadi hayata beklenen faydaları sağlayabilmesi bakımından, hayati bir önem arzetmektedir. Reasürans işlevi sayesinde sigorta şirketlerindeki riskler daha geniş bir sahaya yayılarak homojenize edilmekte daha dengeli bir portföy yapısı sağlanmakta, sigorta şirketlerinin iş kabul kapasitesi ve esnekliği artmaktadır.Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğimizin yayınladığı verilere göre; Trust Capital Reinsurance faaliyetlerine başlamadan önceki son 3 yılda ülkemizde üretilen toplam pirimin yaklaşık %50’si Reasürör Firmalara devredilerek böylesi büyük bir kaynak yurtdışına çıkmaktaydı. Zaten kıt olan sektör ve ülke kaynaklarımızın, böylesi büyük oranda yurtdışına çıkmasındansa, ülkemizde kalarak, ülke ekonomimize katma değer katıp, yatırıma ve istihdama dönüşmesi benim için büyük önem arzetmekteydi. Ben ve bana inanan ekibimle Trust Capital Reinsurance’ın temellerini atarak bu kaynağın ciddi bir oranda ülkemizde kalmasını sağladık. Ayrıca ülke içinde kalan bu kaynağın yine sektör için kullanılması, sigorta sektörünün rekabet gücünü arttırmaktadır ve Trust Capital Reinsurance sayesinde sektör konsolidasyonu sağlanmıştır.Sizleri temin etmek isterim ki Trust Capital Reinsurance, sigortacılık sektörünün gelişmesinde, yaşadığı sorunların giderilmesinde etkin ve güvenilir çözümler üretmekte kararlıdır.” İfadelerine yerverdi. Tekin Arhun konuşmasını; Trust Capital Reinsurance’a güvenerek işbirliği yapan sigorta şirketlerine, sigortacılık sektörünün öncü kuruluşlarına, Doç. Dr. Saadet Alkış’a, tüm katılımcılara ve Trust Capital’i çok kısa sürede geldiği bu noktaya ulaştıran iş arkadaşlarına teşekkür ederek tamamladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuruyeti Maliye Bakanlığı Parakambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi Sigorta Müdürü Gürsel Gürbüz ve Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı’nın konuşmalarının ardından başlayan seminer iki bölümden oluştu. Seminerin ilk bölümünde yangın ve yangın güvenliği konusuna konsantre olan davetliler, ikinci bölümde Yangın yeri incelenmesi üzerinde detaylı bilgi sahibi olma imkanı yakaladılar. Meslek hayatı boyunca 2000’in üzerinde yangın vakası inceleyen ve Türkiye Cumhuriyeti’nde itfaiyecilere yönelik eğitim programları düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Saadet Alkış’ın keyifli anlatımıyla geçen seminer, öğle yemeğiyle son buldu.