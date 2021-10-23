TL’nin hali korku filminden beter

Halk, TL’nin erimesinden dolayı bir günde %4’e yakın oranda fakirleşti! Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs Türk halkı da Türk Lirası’nda yaşanan depremi endişe içinde izliyor. Sterlin 13.27’ye, Euro 11.17’ye Dolar 9.62’ye fırlarken, kendi para politikası bulunmayan KKTC, yaşanan gelişmeleri çaresizce izliyor





Döviz durmak bilmiyor, TL erimeye devam ediyor. KKTC’de halkı, Türk Lirası’nda yaşanan depremi endişe içinde izliyor. Sterlin 13.27’ye, Euro 11.17’ye Dolar 9.62’ye uçtu.

Halk, TL’nin erimesinden dolayı bir günde %4’e yakın oranda fakirleşmenin yaşandığı 22 Ekim’i “Kara Cuma” olarak hatırlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının faizleri indirme inadı sonunda Türk Lirası’nın “dünyanın en değersiz para birimi” olmasının kapısını sonuna kadar açtı.

Ardı ardına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlarını değiştiren, sonunda faiz karşıtı tutumuyla ün yapan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu TCMB Başkanı yapan Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı operasyonla da faiz indirimine direnen Para Politikası Kurulu üyelerini tasfiye ederek, yerlerine faiz karşıtı kişileri atamıştı.



DÜNYANIN EN ÇOK KAYBEDEN PARASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini %18’den 16’ya indirmesi sonrasında Dolar/TL, dün 9.6061 seviyesine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türk lirası, dolar karşısında %3’ten fazla düşüşle son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada %1,63 düşüşle Güney Afrika randı geldi.



YABANCILAR: EYLÜL’DEN DAHA BÜYÜK BİR ŞOK

ITC Capital Kıdemli Kur Analisti Piotr Matys, yaptığı değerlendirmede 200 baz puanlık faiz indirim kararının, piyasadaki 50 baz puanlık beklenti dolayısıyla, birçok piyasa katılımcısına göre Eylül ayındaki faiz indirim kararından muhtemelen daha büyük bir şok olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Türk lirasına olan yatırımcı güveninin negatif kalmaya devam edeceğini belirten Matys, Türk lirasındaki değer kaybı ile küresel emtia fiyatlarındaki artış dolayısıyla %20’ye yakın manşet enflasyonun gerilemesinin olası olmadığına dikkat çekti.



ARALIK İTİBARİYLE FAİZ %15’E İNDİRİLECEK

MUFG Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Ehsan Khoman ise değerlendirmesinde indirimin önden yüklemeli niteliğine dikkat çekti.

Khoman Ekim toplantısından 100 baz puan indirim beklediklerini, beklentinin üzerinde gelen 200 baz puanlık indirimin, çekirdek enflasyondaki yükselişe ve Türk Lirası’ndaki değer kaybına rağmen her ne pahasına olursa olsun kredi destekli büyüme stratejisi doğrultusunda atılmış önden yüklemeli gevşeme sinyali verdiğini söyledi.

Khoman 100 baz puanlık bir indirimle Aralık itibariyle faizin %15’e indirileceğini öngördüklerini ifade etti.

Medley Advisors Gelişen Piyasalar Direktörü Nick Stadtmiller ise bu yıl doların 10 liraya yükselmesini tahmin ettiğini belirtti.









Dövizin yükselişiyle asgari ücretlinin maaşı buhar alıyor.



İşte son tablo:



KKTC'de asgari ücret 4324 TL

1 ay önce: 370 STG

10 gün önce: 354 STG

1 hafta önce: 350 STG

2 gün önce: 338 STG

Dün: 325 STG

