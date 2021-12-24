TL’de rüzgar tersine döndü

Dolar, 10.55’e, Sterlin 14,75’e, Euro ise 12.65’e düştü
Türkiye’de kur korumalı TL mevduat hesabı başta olmak üzere TL'ye teşvik önlemleri kurda etkili olmaya devam ediyor.
Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı.
KKTC’de serbest piyasada Dolar/TL 10.55’ten, Sterlin/TL 14,75’ten, Euro/TL ise 12.65’ten işlem gördü.
TARİHİ ZİRVEDEN GERİLEDİ
20 Aralık 2021 tarihi Türkiye ekonomisi açısından tarihi günlerden biri olmuştu. Bu haftaya 17’nin altında başlayan dolar/TL, pazartesi akşam saatlerinde 18,36’ya kadar yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında ‘dövize endeksli TL mevduat’ uygulaması dahil bir dizi tedbir alındığını duyurmasının ardından ise dolar kuru tarihi bir düşüşle 11,09’a kadar geriledi.
MÜDAHALE Mİ GELDİ?
Bu gerilemede, gece saatlerinde yurt içi yerleşiklerin yoğun döviz satışının etkili olduğu yorumları yapıldı.
Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan dolar satarak döviz kurlarına müdahale ettiğine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Nitekim, TCMB bu konuda son açıklamayı 17 Aralık tarihinde yapmıştı.
Sozcu.com.tr’nin hesaplamalarına göre, TCMB’nin 17 Aralık’ta 12,3 milyar dolar olan net rezervi, 20 Aralık’ta 9,8 milyar dolara, 21 Aralık’ta ise 6,3 milyar dolara geriledi. Yani 20-21 Aralık tarihlerini kapsayan iki günde net rezervde toplamda 6 milyar dolarlık sert gerileme oldu.
TCMB’nin bu iki günde yurt içindeki bankalardan swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altın miktarının da yaklaşık 1 milyar dolar arttığı düşünüldüğünde, TCMB’nin net rezerv pozisyonunda bu iki günde toplamda yaklaşık 7 milyar dolarlık gerileme oldu.
Konuya ilişkin TCMB'den veya diğer kamu kurumlarından henüz bir yalanlama ya da bir açıklama yapılmadı.