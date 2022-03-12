TL’de çöküş sürüyor

Sterlin dün 19.35, Euro 16.46, Dolar ise 14.83’ten satıldı



Türk Lirası’nda bir türlü önlenemeyen çöküş hızla sürüyor. 11 işlem gününden beri aralıksız değer kaybeden TL karşısında ABD Doları iki gün içinde önce 14 TL’yi, ardından15 TL’yi de aştı. Bu hafta içinde 16 TL’yi geçen Euro 17 TL’ye, 19 TL’yi geçen İngiliz Sterlini de 20 TL’ye doğru yol alıyor.

Sterlin dün 19.35, Euro 16.46, Dolar ise 14.83’ten satıldı

Piyasalarda gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak gelişmelerde olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, geçtiğimiz gün Türkiye’de gerçekleştirilen kritik toplantı dünyanın gündemindeydi.

Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den dışişleri bakanlarının Antalya’da bir araya geldiği üçlü zirvede savaşı sona erdirecek somut bir uzlaşıya varılamadı.

Bu gelişme küresel piyasaları olumsuz etkilerken, özellikle gelişen ülke piyasalarında kayıplar daha derinleşti. Türk Lirası her zaman olduğu gibi olumsuz gelişmelerle negatif ayrışan paraların başını çekmeye devam ediyor.

YILSONU DOLAR BEKLENTİSİ 16.68 TL’YE ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16.04 TL iken, bu anket döneminde 16.68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16.62 TL ve 17.42 TL olarak gerçekleşti.

