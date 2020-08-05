TL kıtlığı ile ‘roketleyen’ gecelik faizler

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- TL cinsi varlıklarda kırılganlığın zirve yaptığı tuhaf bir günü geride bıraktık. Dün güne Londra piyasalarında yaşanan TL kıtlığı damgasını adeta vurdu.
- Londra piyasalarında gecelik TL faiz oranı, gün içinde devamlı ve kademeli bir şekilde artış kaydederek dört haneli seviyelere kadar yükseldi: %1,050
- Hatırlamak gerekirse, bayram öncesi, neredeyse 6 hafta boyunca 6,85 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen USD/TRY kurunun ateşi aniden yükselmiş, psikolojik 7 seviyesi test edilmişti. Yabancı yatırımcıların spekülatif olarak dolarda uzun, TL’de kısa pozisyon alma isteği, bayram öncesinde hissedilince, kurun ateşini dindirmek adına, kamu bankalarını yoğun döviz satışları sonucu piyasadan çekilen TL, haliyle likiditenin de oldukça kurumasına neden oldu.
- TL likiditesinin kuruması, haliyle bayram öncesi yabancı yatırımcıların almış olduğu dolar lehine uzun, TL aleyhine kısa pozisyon için ihtiyaç duyulan TL’nin (takas için gerekli bakiyenin) bulunamamasına, bunun da faiz hadlerini gecelik vadede sert bir şekilde yukarı itmesine neden oldu.
- TL’nin dün yurtdışı piyasalarda kıtlık alarmı vermesi, alternative TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde (TL yaratmak adına) sert bir satış baskısı kurdu. Hisse senedi ve tahvil piyasasında satıcı konuma geçen yabancı yatırımcı, 2 yıl vadeli tahvilin bileşik faizini bayram öncesine göre neredeyse 1 tam puan yukarıya iterek %12’ye taşıdı. Güne ılımlı başlayan hisse senedi piyasaları, gün içinde %5’e kadar çakılması ardından günü %3,5 düşüşle tamamladı. CDS primlerinde bozulma dün de devam ederken, 5 yıl vadeli CDS primleri, 575 baz puan ile son 3 ayın zirvesine yükseldi.
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