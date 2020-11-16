TL haftayı 'Pole Pozisyonda' tamamladı. Damalı bayrağı görebilecek mi?

- Belki de, çok uzun bir aradan sonra, Türk mali piyasaları, bu kadar heyecanlı, bir o kadar da yorgun, ama herşeye değecek kadar umut dolu bir haftayı geride bıraktı.
- Belki çok defa tekrar ettik ama, Albayrak ve Uysal'ın 'kırmızı kart' görmesi ardından oyuna giren, ve oyunun seyrini değiştirebilecek kadar hızlı, ve başarılı iki yeni oyuncuya (teknokrat) ilaveten, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişen üslubu, TL ve TL cinsi varlıkların seyrini topyekun değiştirdi.
- USDTRY kuru 8,6'dan 7,6'lı seviyelere hızla gerileyerek, ya da daha basit bir anlatımla, kabaca 1 TL düşerek haftayı en çok değer kazanan para birim olarak tamamladı. Türkiye'nin yabancı nezdinden risklerini yansıtan 5 yıllık risk primi CDS, 400 baz puan ile haftalık bazda yaklaşık 130 baz puan gerileyerek (iyileşme kaydederek) sekiz ayın dibini gördü.
- Borsa 100 endeksi, bankacılık hisselerinin %23 oranında yükseldiği haftada, haftayı %8,5 yükselişle tüm zamanların rekorunu kırarak tamamladı. ABD'de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonu (ETF), gerileyen CDS ve USDTRY kuru ile birlikte yönünü yukarıya çevirirken, Garanti Bankası riski nedeniyle yurt dışında hırpalanan BBVA hissesi de yükselmeye başladı! (bakınız grafik).
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