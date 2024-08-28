TL eriyor, döviz uçuyor

Türk Lirası “istikrarlı” bir şekilde günden güne çöküyor. Dolar 34.12; Euro 38.13, Sterlin de 45.14’e çıktı

Finans çevreleri ekonomideki kötüleşmeye dikkat çekerek kayıpların süreceğini iddia ediyor

Türk Lirası’nda kâbus gibi bir hafta başlangıcı yaşanırken dolar 34 TL’yi; Euro 38 TL’yi; sterlin ise 45 TL’yi geçti.

Böylece, dünyanın “en değersiz para birimleri” arasında yer alan Türk Lirası, vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam edeceğini gösterdi.

Eylül 2023-Haziran 2024 arasındaki süreçte “günlük sınırlı değer kayıpları” yaşayan TL, Haziran ayının ikinci yarısı itibarıyla çok hızlı bir şekilde eriyor. Dünyaca ünlü kuruluşların tüm tahminleri, TL’nin majör paralar karşısındaki çöküşünün süreceği yönünde.

STERLİN 45’İ GEÇTİ

“İstikrarlı” bir şekilde günden güne çöken lira, Ağustos’un son haftasına da rekor kayıplarla başladı. Dövizler yükselişini (veya TL’nin düşüşü) sürdürürken hem Türkiye hem de KKTC piyasasında yeni rekor değerler görüldü.

Türkiye piyasasında geçen haftanın son iş gününde sterlin tarihte ilk kez 45 TL’yi; Euro 38 TL’yi; dolar da 34 TL’yi geçerek, yeni rekorlara imza atarken, bu değerler yeni haftaya da taşındı.

Dün piyasada dolar/TL 34.12; Euro/TL 38.13; sterlin/TL de 45.14 düzeyindeydi.

KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Piyasalarda kayıplardan sonra TL’nin yılbaşından buyana dolar karşısındaki kaybı KKTC piyasasında %13.4’ü buldu.

2 Ocak ile 26 Ağustos arasındaki sürede liranın Euro karşısındaki değer kaybı %14.29; sterlin karşısındaki kaybı ise %16.43 seviyesinde hesaplandı. KKTC piyasasında ise dün 15.00 itibarıyla dolar 34.10 liradan; Euro 38.13 liradan; sterlin de 45.10 liradan satılıyordu.