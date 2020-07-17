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TikTok vs Twitter

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TikTok vs Twitter
17 Temmuz 2020 Cuma 10:44
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • Küresel mali piyasalar dün güne Twitter’a yapılan siber saldırı ve artan vaka sayılarının gölgesinde satıcılı bir başlangıç yaparak gün boyu da satış baskısına maruz kaldı.
  • Her ne kadar, ABD cephesinde, ünlü sesleri susturmaya yönelik (Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk…) yapılan bu atak korsanların bitcoin talep etmeleri ile basitleştirilse de, arka planda, ABD ile Çin arasında bitmeyen sürtüşmenin yattığını düşünüyoruz.
  • Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok’un güvenlik açısından büyük tehlike oluşturduğu yönündeki tartışmaların ABD cephesinde alevlendiği bu günlerde, Twitter’ın büyük bir saldırıya maruz kalması gerçekten de düşündürücü!
  • Her ne kadar, küresel arenada sosyal medya uygulamaları gündemi meşgul edip risk iştahını bir nebze de olsun baskılasa da, dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, Çarşamba günü tatil konumunda olan Türk Mali piyasaları, dün tüm coğrafyaya yayılan satış baskısını pek de umursamayarak olumlu bir seyir izledi.
  • USD/TRY kuru, haftalardır olduğu üzere 6,85/6,86 seviyesinde dar bir bantta hareketsiz kalırken, BIST100 endeksi beklentimize paralel kuzeye ilerleyerek dün günü %1’e yakın artışla 119bin seviyesinin kıyısında tamamladı. 124-130bin aralığına kadar yükselişin devamını bekliyoruz.
  • Kur ve hisse senedi cephesi için cümlelerimiz son günlerde pek değişmese de, tahvil ve CDS tarafında daha dinamik bir seyir izliyoruz: 2 yıl vadeli tahvil bileşik faizi son günlerde %10,20 seviyesinin üzerine yükselerek son 3 ayın zirvesini test ederken, Libya ekseninde artan jeopolitik riskler, CDS primini 525 baz puana taşıdı.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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