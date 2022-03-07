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Ticaret Odası tüzük değişikliğine gitti

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Ticaret Odası tüzük değişikliğine gitti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Olağanüstü Genel Kurulu’nda; Kıbrıs Türk Ticaret Odasının yasası altında hazırlanan Meclis Koordinatörü Çalışma Usul ve Esasları, Disiplin, İştirakler, Genç Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları, Kadın Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları ile ilgili tüzükleri onayladı.

Oda’nın genel kurulu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Odadan verilen bilgiye göre, Kovid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanının oluşturulması ile devam etti. Divan Başkanlığına Günay Çerkez, Divan Başkan Yardımcılığına Berna Ercantan Defteralı ve Divan sekreterliklerine de Nilay Onbaşı Üresin ve Sonay Özmen getirildi.

Olağanüstü Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurula hitabıyla devam etti.

Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının yasası altında hazırlanan Meclis Koordinatörü Çalışma Usul ve Esasları, Disiplin, İştirakler, Genç Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları, Kadın Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları ile ilgili tüzüklerin onaya sunulacağını belirtti.

Turgay Deniz bu tüzük çalışmaları için Oda Yasası Komite Başkanı Mustafa Erk ve komitenin üyelerine, Avukat Serhan Çınar ile Merve Ereksel’e ve Oda profesyonellerine teşekkür etti.

Oda Başkanı’nın konuşması ardından Divan Başkanı Günay Çerkez tarafından tüzükler oylamaya sunuldu. Tüzükler oybirliği ile kabul edildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağanüstü Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.

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