Ticaret Odası Oda Meclisi Üyeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 61. Olağan Genel Kurulu, KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapıldı, Oda Meclisi Üyeleri belirlendi.

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, Türkiye’den oda, borsa ve vakıf yetkilileri, ekonomik örgüt temsilcileri, sendika temsilcileri ve oda üyeleri ve bazı milletvekilleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da, Divan Başkanlığına Atay Cafer, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve Divan sekreterliklerine de Dr. Nilay Onbaşı ve Şeniz Avcıoğlu getirildi.

Konuşmalarına ardından Genel Kurul toplantısı 60. Dönem Faaliyet Raporu ve 60. Dönem Mali Raporun takdim edilerek aklanması ile devam etti. Oda murakıbı olarak D. K. Deniz&Co. tayin edildi.

Sonrasında 61. Olağan Genel Kurul Meclis seçimi ile devam etti.

Meclise giren üyeler şöyle belirlendi:



Lefkoşa Bölgesi:

“Ahmet Melih Karavelioğlu, Ahmet Ratib, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Eda Kervanlı, Emre Olgun, Enver Çakartaş, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Güliz Kaner, Hilmi Can, İbrahim Özcan, Mazhar Iqbal Choudhry, Mehmet A. Kader, Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Okyay Sadıkoğlu, Olgu Afşaroğlu, Omaç Cin, Orhan Şevket, Rauf Denktaş, Savaş Çelik, Turgay Deniz, Zeynel Abidin Arar.”



Girne Bölgesi:

“Alev Kahveci, Aziz Limasollu, Leyla Candar, Mehmet Başel, Memduh Aybar, Serhan Kombos,Şensev Ertan,Tüge Dolmacı, Yaprak Özyalçın, Yıldıray Ayan, Yüksel Akay, Ziynet Şah.”



Mağusa Bölgesi:

“Ali Doratlı, Göksu Kelebek, Hasan Gazioğlu, Hüseyin Zeki, İzlem Nizam, Muhit İnce, Nihat Dörter, Niyazi İbrahim Ziya, Ramazan Gündoğdu, Salih Biren, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu.”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 61. Olağan Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.

Öte yandan, 2 Eylül Pazartesi günü saat 17:30’da yapılacak olan 61. Çalışma Dönemi 1’inci Meclis toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecek.

