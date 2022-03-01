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Ticaret Odası'nın çevrimiçi satış platformu hizmete girdi

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), üyelerine çevrim içi satış olanağı sağlama amacıyla hazırladığı “kibrismagaza.com” platformunun bugünden itibaren halkın hizmetine sunuldu

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Ticaret Odası'nın çevrimiçi satış platformu hizmete girdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), üyelerine çevrim içi satış olanağı sağlama amacıyla hazırladığı “kibrismagaza.com” platformunun bugünden itibaren halkın hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, iki yılı aşkın süredir yaşanan pandemi sürecinin, tüm dünyayı derinden etkilediği gibi ülke ekonomisi için de birçok kötü sonuç doğurduğu belirtilerek, işletmelerin uzun süreli kapanmalar ve sonrasında uygulanan kısıtlamalardan kaynaklı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

Pandemi sürecinde çevrim içi satış imkanı bulabilen işletmelerin zor da olsa ayakta kalma mücadelesini sürdürebildiğine dikkat çekilen açıklamada, çevrim içi satış kurulumu için maddi gücü veya teknolojik altyapıya erişim imkanı bulunmayan işletmelerin daha da derinden yaralandığı kaydedildi.

Yaşanılan bu kötü tecrübeden yola çıkan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, üyelerine özel bir çevrim içi satış platformu oluşturmaya karar verdiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu doğrultuda Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından, kâr amacı güdülmeden ve üyelerine çevrim içi satış olanağı sağlama amacıyla tüm altyapısı, dağıtım ağı ile birlikte hazırlanan ‘kibrismagaza.com’ bugünden itibaren halkın hizmetine sunulmuştur.”

Açıklamada, yüzlerce ürünün bulanabileceği kibrismagaza.com’da güvenle alışveriş yapılabileceği belirtilerek, “KTTO üyesi iseniz kendi satış mağazanızı da oluşturabilirsiniz” denildi.

Açıklamada, kibrismagaza.com’un Kıbrıs Türk iş insanlarının ortak satış platformu olarak halkın hizmetinde olacağı kaydedilerek, tüm üyelere ve halka hayırlı olması dilendi.

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