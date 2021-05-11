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Ticaret Odası'ndan kamuda mesai saatleri konusunda düzenleme çağrısı

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası hükümeti, yaz aylarındaki çalışma süresini 35 saat ile kısıtlı tutacak olsa bile, çalışma saatlerini gün içine yayarak sabah mesaisini 08.30-12.30 saatleri; öğleden sonra mesaisini ise 13.30-16.30 arasında olacak şekilde düzenlemeye çağırdı

Ticaret Odası'ndan kamuda mesai saatleri konusunda düzenleme çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümeti, kamuda yaz aylarındaki çalışma saatlerini gün içine yayarak, sabah mesaisini 08.30-12.30; öğleden sonra mesaisini ise 13.30-16.30 arasında olacak şekilde düzenlemeye çağırdı.

Odadan yapılan açıklamada, kamu çalışma saatlerinin, Covid-19 salgını ortamında bile yaz mesaisine dönüştürülmesinin, KKTC’deki temel sorunların kökeninde; “etkisiz, kaynak tüketen ve gerçek yaşama yabancılaşmış” kamu yönetimi olduğunu bir kez daha gösterdiği savunuldu.

Açıklamada, kamu yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırarak, özel sektör işletmelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak gereken böylesi bir dönemde, sanki her şey yolundaymış gibi eski dönemlerde uygulanan şekliyle yaz mesaisine geçilmesinin, siyasi otoritenin kamu yönetimini toplum ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemek konusundaki isteksizliğini bir kez daha gösterdiği savunuldu.  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası hükümeti, yaz aylarındaki çalışma süresini 35 saat ile kısıtlı tutacak olsa bile, çalışma saatlerini gün içine yayarak sabah mesaisini 08.30-12.30 saatleri; öğleden sonra mesaisini ise 13.30-16.30 arasında olacak şekilde düzenlemeye çağırdı.

Açıklamada, “Daha kalıcı çözüm ise, kamudaki çalışma saatlerini özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırmak olacaktır” denildi.

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