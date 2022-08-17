banner762
banner815
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
38 0
Tüp bebek merkezinde skandal !
Tüp bebek merkezinde skandal !
108 0
 
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
13 0
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
21 0
SOS Çocukköyü destek bekliyor
SOS Çocukköyü destek bekliyor
18 0
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
24 0
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
27 0
banner797

Ticaret Odası'ndan asgari ücretten vergi alınmasına tepki

banner476

banner825
Ticaret Odası'ndan asgari ücretten vergi alınmasına tepki
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), asgari ücretten vergi alınmasına tepki gösterdi.
KTTO açıklamasında, asgari ücretin artmasının ardından, asgari ücreti vergiden muaf hale getirmek için herhangi bir düzenleme yapılmadığından dolayı asgari ücretten vergi kesintisi yapıldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, Başbakan ve ilgili bakanların ‘asgari ücretten vergi alınmayacak’ açıklamalarına  rağmen asgari ücretten vergi kesintisi yapıldığına dikkat çekilerek, ekonomik koşulların ağırlaştığı bu günlerde, asgari ücretlinin alım gücünün korunması için asgari ücretin vergiden istisna tutulması gerektiğine değinildi.
Açıklamada, “Yılın başında tespit edilen asgari ücret ocak ayında yürürlüğe konan kişisel muafiyetle vergiden istisna olmaktadır. Ancak asgari ücretin yıl içinde  ikinci kez tespiti  vergi kapsamına girmesine neden olmuştur. Asgari ücretlinin alım gücünün korunması ve adaletli bir ücret elde etmeleri için devletin bir yasa gücünde kararname ile ücret geliri asgari ücret kadar olan çalışanların ücretlerinin vergiden istisna tutulması ivedilikle sağlanmalıdır.” denildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.