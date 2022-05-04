Ticaret Odası Londra Temsilciliği Ofisi açılıyor

Törenle açılacak ofis, Londra’nın merkezindeki Soho semti D’Arbley Street’te yer alıyor. Açılışta, Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti de hazır bulunacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Londra Temsilciliği Ofisi, yarın açılacak.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, yarın törenle açılacak ofis, Londra’nın merkezindeki Soho semti D’Arbley Street’te yer alıyor. Açılışta, Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti de hazır bulunacak.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bu ofis aracılığı ile İngiltere’de yaşayan ve sayıları 300 binlere varan Kıbrıslı Türkler ile ilişkileri derinleştirmeyi amaçladığı” belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Londra’daki temsilciliği aracılığı ile şunları hedeflediği kaydedildi:

“Kuzey Kıbrıs’ta üretilen mal ve hizmetler için İngiltere’de müşteri bulmak; şirketler arası iş birliklerini artıracak ve yatırımcıları buluşturacak organizasyonlar yapmak; İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağları güçlendirmek; iş insanlarının bilgi taleplerine ve sorularına yanıt vermek; Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik yapmak; iki ülke arasındaki ticarette ortaya çıkan sorunların giderilmesi için lobi faaliyetleri ve şirketler arasından ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak.”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Londra’da açacağı ofisin yurt dışındaki üçüncü temsilciliği olduğunun da belirtildiği açıklamada, Oda’nın, Ankara ve Brüksel’de de temsilciliklerinin bulunduğu bildirildi.