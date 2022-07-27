Ticaret Odası: Kıb-Tek'e yakıt alım süreci yerel firmaları da kapsamalı

KTTO, Kıb-Tek akaryakıt temin süreçlerinde yaşananların kamuoyu ile paylaşılmasını ve alım sürecinin yerel firmaları da kapsamasını talep etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıb-Tek akaryakıt temin süreçlerinde yaşananların kamuoyu ile paylaşılmasını ve alım sürecinin yerel firmaları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ederek, en kısa zamanda yasal ihale süreçlerinin işlevsel hale getirmesi gerektiğini ve ihale sürecini yakından takip etmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yaşanan yönetim sorunları nedeniyle elektrik üretimi için temin edilmesi gereken akaryakıtın ihale esas ve usullerine uyulmadan gerçekleştirilmesine devam edilmesinin kendilerine büyük bir tedirginlik yarattığını belirtti.

İhale esas ve usullerinin kamu alımlarında uygulanması ile kamu çıkarlarının korunmasının amaçlandığının, herkesin malumu olduğunu ifade eden KTTO, “Mevcut durum, bu esas ve usullerden ayrılmamızı gerekli hale getirmişse, Kıb-Tek gibi büyük alımlar yapan bir kurumu bu duruma getiren nedenler araştırılmalı, toplumla paylaşılmalı ve sorumlular hakkında her türlü idari ve adli tedbir alınmalıdır” dedi.

Kurum ihtiyaçlarının elektrik üretiminin gerektirdiği şekilde, ihale esas ve usullerine uygun olarak yapılması sağlanana kadar geçecek süre içinde bu kurallara uyulmadan yakıt temin edilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyleyen KTTO, ne var ki, bu süreç içinde de açıklık ilkesine bağlı kalınarak, alınan tekliflerin kamuoyu ile paylaşılması ve alım sürecinin bütün işletmelere açık olması gerektiğini belirtti.

KTTO, ülkede faaliyet gösteren, istihdam yaratan ve vergi veren işletmelerin Kıb-Tek akaryakıt temin süreçlerinden dışlanmasının veya bazı firmalara ayrıcalık sağlanmasının kabul edilebilir olmadığını dile getirerek, bu sürece katılacak firma sayısının ve dolayısı ile teklif sayısının artırılmasının, kamu çıkarlarının korunması bakımından bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

