Ticaret Odası, Güzelyurt'u ziyaret etti

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Güzelyurt'a ziyarette bulunarak, bölge halkı ile iç içe bir gün geçirildi ve görüş alış verişinde bulunuldu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyet ile birlikte Güzelyurt’ta ziyaret düzenledi.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, ziyarette, bölge halkı ile iç içe bir gün geçirildi ve görüş alış verişinde bulunuldu.



Turgay Deniz ve beraberindeki heyet önce Güzelyurt’ta bulunan Alnar Narcılık Ltd. tesislerini ziyaret etti. Ziyarette nar üretimi ve ihracatındaki sorunlar konuşuldu. Daha sonra Doğancı’daki patates üreticileri ile bir araya gelindi. Doğancı Spor Kulübü Lokali’nde gerçekleşen toplantıda patates üreticilerinin sorunları dinlenerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ömer Turan ziyaretinde ise işbirliği olasılıkları ile alakalı istişarelerde bulunularak ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi hakkında da bilgi edinildi.

Otel Güzelyurt Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Narenciye Üreticileri ve İhracatçıları toplantısında Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile üretici ve ihracatçı birliklerinin temsilcileri gündemdeki konulara değinerek değerlendirmelerde bulundu.

KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Başkan Vekili Aziz Limasollu ve beraberindeki heyetle Güzelyurt Çarşısı gezildi.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Çalışma Dönemi 13. Meclis toplantısı da Güzelyurt'ta gerçekleştirildi.

Bölgedeki faaliyet gösteren tüm Oda üyelerinin davetli olduğu Oda Meclisi toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katılarak söz aldı ve üyelerin dillendirdiği sorunlarla ilgili konuşma yaptı.