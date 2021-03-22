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Ticaret Dairesi Şubat ve Mart ayında 180 işyerini denetledi

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Ticaret Dairesi Şubat ve Mart ayında 180 işyerini denetledi
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Ticaret Dairesi’nin ülke genelindeki rutin denetimleri çerçevesinde mart ayında 121 iş yerinin denetlendiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Dairesi’nin mart ayında 121 iş yerinde yaptığı denetimlerde, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'na göre son kullanım tarihleri dolmuş ve tarihleri değiştirilmiş 7.711.86 TL değerinde çeşitli gıda maddeleri müsadere edildi ve toplam 5.280.00 TL'lik para cezası kesildi.

Açıklamada ayrıca, Ticaret Dairesi’nin şubat ayında ise toplam 60 iş yerini denetlendiği, denetimlerde 3773.69 TL değerinde çeşitli gıda maddelerini müsadere ettiği ve toplam 2.466.00 TL’lik para cezası kestiği de belirtildi.

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