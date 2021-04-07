Ticaret Dairesi göz açtırmıyor

Ülkeye yeni getirilen ve üzerinde Son Kullanma Tarihi olmayan bir içecek markası hakkında yapılan şikayetleri değerlendiren Ticaret Dairesi aynı günün mesai saatleri içerisinde ayrı noktalara eş zamanda yapılan denetlemeler ve tespitle bahse konu içeceği piyasadan toplattı.

Daire müdürü Ali Yenen yaptığı açıklamada,özellikle halk sağlığı ile ilgili konularda diğer yetkili kamu kurumlarıyla da ivedilikle irtibata geçerek uyum içinde yapılan çalışmalarla mevzuata aykırı tüm unsurlara hızlı müdahale edebilecek çevik bir yapı oluşturduklarını,teftiş ve denetimlerin artarak süreceğini ifade etti.