Temmuz’da yerel bütçe açığı 339 milyon TL oldu

Temmuz 2022 sonu itibarıyla 7 aylık genel bütçe 130 milyon 304 bin TL “fazla” verirken, yerel bütçe 339 milyon 091 bin TL “açık” verdi



KKTC Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Temmuz 2022 sonu itibarıyla 7 aylık genel bütçe 130 milyon 304 bin TL “fazla” verirken, yerel bütçe 339 milyon 091 bin TL “açık” verdi. Haziran ayında genel bütçe 166 milyon 578 bin TL, yerel bütçe de 411 milyon 732 bin TL “açık” vermişti.

Mayıs ayında genel bütçe 499 milyon 841 bin TL, yerel bütçe de 395 milyon 772 bin TL “fazla” vermesine rağmen, bütçenin Haziran ayında, hangi nedenle bu kadar derin açık verdiği anlaşılamamıştı.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un istifa etmesi ve en yetkili iki Maliye bürokratının da görevden alınması ise sorunun cevapsız kalmasına neden olmuştu.

AVANS HARİÇ YEREL BÜTÇE AÇIĞI 140 MİLYON

Maliyenin verileri, geçtiğimiz 7 ayda “yerel bütçe gelirlerinin” 7 milyar 939 milyon 633 bin TL düzeyinde, “yerel bütçe giderlerinin” ise 8 milyar 079 milyon 644 bin TL düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Söz konusu rakamlara göre yerel bütçenin gelir/gider dengesinde 140 milyon TL “AÇIK” oluştuğu hesaplanırken, alınan 199 milyon TL’lik avans sonrasında, “Avans dahil açık” 339 milyona çıkıyor.

GENEL BÜTÇE FAZLA VERDİ

Maliye Bakanlığı’nın bütçe gerçekleşme rakamları genel bütçede geçen ay saptanan açığın, fazlaya döndüğüne işaret ediyor. Geçtiğimiz 7 ayda “genel bütçe gelirleri” 8 milyar 890 milyon 205 bin TL, “genel bütçe giderleri” ise 8 milyar 560 milyon 820 bin TL oldu.

Söz konusu rakamlara göre genel bütçenin gelir/gider dengesinde 329,3 milyon TL “FAZLA” oluştuğu hesaplandı. Ancak, alınan avans nedeniyle bu fazla düşerek, “Avans dahil fazla” 130,3 milyon TL’ye geriledi.

TÜRKİYE’DEN İLK KEZ PARA GELDİ

Maliye Bakanlığı’nın rakamlarına göre, “TC Yardım ve Kredileri” başlığı altında gösterilen bütçe kalemine Temmuz ayında 390 milyon 571 bin TL geldi. Bu paranın 389,9 milyonu “savunma” bütçesine kaydedilirken, 596 bin TL de TC Yatırım (cari yıl) kalemine eklendi.

2022’de ilk kez savunma (cari yıl) bütçesine katkı yapıldığı dikkati çekerken, Mayıs ayında AKSA için verilen 560 milyon TL’lik krediyle birlikte, Türkiye’den bu yıl gelen para miktarı 950,5 milyon TL’ye ulaştı.



