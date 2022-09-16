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“Temel gıda fiyatları ucuzlayacak”

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Üstel, temel gıda ürünlerinde KDV’nin düşürüleceğini ve düşürülecek KDV’nin lüks tüketim ürünlerine getirileceğini belirtti

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“Temel gıda fiyatları ucuzlayacak”
Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki pahalılıkla ilgili açıklamalarda bulundu.
Temel gıda maddelerinin fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını anlatan Üstel, pahalılığın kısmen de olsa hafifletileceğini kaydetti.
Üstel temel gıda ürünlerinde KDV’nin düşürüleceğini ve düşürülecek KDV’nin lüks tüketim ürünlerine getirileceğini belirtti.
Çalışmaların Katma Değer Vergileri'nin aşağıya çekilmesi üzerinde yapıldığını da dile getiren Başbakan, gelecek hafta konuyla ilgili çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Üstel, “Amacımız vatandaşı bir nebze olsa rahatlatmak” dedi.
Marketlerde fiyat denetimi konusunda yerel yönetimlerle işbirliği başlattıklarını vurgulayan Üstel, serbest piyasa ekonomisinin de bir gerçek olduğunu dile getirdi.
 
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