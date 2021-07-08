Telsim’den askere özel faturasız “Askerfone” tarifesi

Telsim’in askerlik görevini yapanlar için geliştirdiği yeni faturasız Askerfone tarifesi kullanıma açıldı. Askerfone tarifelerinde abonenin 5 mobil ve 2 sabit numaradan oluşan bir liste belirlemesi ve yalnızca bu abonelerle görüşme yapması sağlanacak





ÇAMCI: “TELSİM OLARAK, TOPLUMUN HER KESİMİNİ BAĞLANTIDA TUTMA HEDEFİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ.”



Telsim olarak, yapılan her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen, Telsim Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Çamcı, “Her kesime hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu hedefle, askerlik görevini yapanların sevdikleriyle iletişimini sürdürebilmesi için Askerfone adı altında faturasız bir tarife geliştirdik. Askerfone tarifemizle, askerlik görevini yapanlar bu süreçte sevdikleriyle hasret giderebilecek.” dedi. Çamcı, Telsim olarak toplumun her kesimini bağlantıda tutma hedefiyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



ASKERFONE TARİFESİ, ADA İÇİ VE TÜRKİYE’DEKİ TÜM OPERATÖRLER İÇİN GEÇERLİ

Kullanıcılar, uygun fiyatlı olarak hazırlanmış olan “Askerfone” paketlerini satın alarak kullanımına başlayabiliyor. Askerfone'lu olanlara, Kuzey Kıbrıs’taki ve Türkiye’deki tüm operatörler geçerli olacak şekilde, 200 DK + 1000 SMS sunuluyor. Askerfone tarifesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Telsim Shoplar’ı ziyaret ederek, (548) Telsim Müşteri Hizmetleri’ni arayarak veya

Dijital dönüşüme öncü olma vizyonu ile faaliyet gösteren Telsim, askerlik görevini yapanların kullanımına yönelik yeni bir tarife geliştirdi. Telsim’in yeni faturasız Askerfone tarifesiyle, askerlik görevini yapanlar, bu süreçte sevdikleriyle dilediği gibi iletişim kurabilecek. Askerfone tarifelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ön şartları gereğince, seçilen 5 mobil ve 2 sabit hat olmak üzere en fazla 7 numarayla iletişime geçilebilecek. Hatlar, hafta içi 08:00-18:00 saatleri arasında 7 numara da dahil olmak üzere konuşmaya kapalı olacak. Yeni tarifelerde internet servisleri aktive edilemeyecek.Telsim olarak, yapılan her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen, Telsim Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Çamcı, “Her kesime hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu hedefle, askerlik görevini yapanların sevdikleriyle iletişimini sürdürebilmesi için Askerfone adı altında faturasız bir tarife geliştirdik. Askerfone tarifemizle, askerlik görevini yapanlar bu süreçte sevdikleriyle hasret giderebilecek.” dedi. Çamcı, Telsim olarak toplumun her kesimini bağlantıda tutma hedefiyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.Kullanıcılar, uygun fiyatlı olarak hazırlanmış olan “Askerfone” paketlerini satın alarak kullanımına başlayabiliyor. Askerfone'lu olanlara, Kuzey Kıbrıs’taki ve Türkiye’deki tüm operatörler geçerli olacak şekilde, 200 DK + 1000 SMS sunuluyor. Askerfone tarifesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Telsim Shoplar’ı ziyaret ederek, (548) Telsim Müşteri Hizmetleri’ni arayarak veya https://bit.ly/3dQikIP linkini ziyaret ederek ulaşılabiliniyor. Askerfone aktivasyonunu yapmak için ise, Ada genelindeki çeşitli noktalara yayılmış Telsim Shop'lardan destek alınabiliyor.