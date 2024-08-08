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Telekomünikasyon hizmetleri ücretleri yeniden düzenlendi

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Telekomünikasyon hizmetleri ücretleri yeniden düzenlendi
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Bakanlar Kurulu, “Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü”nü onaylayarak dünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni telekomünikasyon hizmetleri ücretleri 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.
Buna göre, sabit telefonlarla (evden eve) konuşmanın dakikası 0,16 kuruş olurken; evden Telsim ile Turkcell’e yapılan aramaların dakikası 0,32 kuruş oldu; evden Türkiye’deki sabit hatlara ve cep telefonlarına yapılan aramaların dakikası ise 0,32 kuruş olarak belirlendi.
Tüm görüşme ücretlerine ek olarak KDV de uygulanacak.
 
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