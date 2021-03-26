Teknecik'e 15 gün içinde yakıt gelecek

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Teknecik'te 5 Mayıs’a kadar yetecek akaryakıtın depolarda bulunduğunu, yeni akaryakıtın da iki parti halinde en geç on beş gün içerisinde gelmiş olacağını söyledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, 15 gün içerisinde Teknecik'e yakıtın geleceğini açıkladı.

Büyükyılmaz, BRT’de katıldığı Manşet Artı programında, elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt ve elektrik fiyatları konusunda açıklamalarda bulunarak, spekülasyon yapıldığını, 5 Mayıs’a kadar yetecek akaryakıtın depolarda bulunduğunu, yeni akaryakıtın da iki parti halinde en geç on beş gün içerisinde gelmiş olacağını söyledi.

Brt’deki açıklamasını yazılı olarak basına gönderen Büyükyılmaz, Akaryakıt tedarikinde sıkıntı olmayacağının altını çizdi ancak ödeme konusunda sorun olduğunu ifade etti.

Büyükyılmaz, Kurum’un elektrik fiyatlarına yapması gereken zammı bir süredir yapmadığına işaret ederek, bunun da her ay için 22 milyon TL’lik bir açığa neden olduğunu belirtti.

Söz konusu durumu yazıyla ilgili bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ilettiklerini kaydeden Büyükyılmaz, bu açığın devlet tarafından karşılanmasını talep ettiklerini, ancak henüz bir yanıt alamadıklarını açıkladı.