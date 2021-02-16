“Tek görevimiz maaş için para toplamak”

Mali Müşavir Mehmet Saydam, dün Maliye Bakanlığı ve muhasebe ofislerinin açıldığını bunun da tek nedeninin ay başında kamu görevlilerine maaş toplayabilmek için olduğunu söyledi

Mali Müşavir Mehmet Saydam, bir web sitesinin canlı yayınına katıldı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Saydam, devletin dün çalışmayan işyerlerinden vergi toplayabilmek için açılım kararı aldığını söyleyip bunu eleştirdi:

Mehmet Saydam, şöyle dedi:

“Devlet şu an kendisini de biz muhasebe ofislerini de açtı. Nedeni de kamudaki maaşları ödeyebilmek için. Bizim şu an tek görevimiz devlet için para toplayıp yatırmak. Müşterilerimizden vergi toplayıp devlete yatıracağız ve onlar da memurun maaşını ödeyecek. Ama Aralık ayına ait 1500 TL’leri bile ödemediler. Bu mudur olması gereken? Ticaret Odası gibi bir kurum var ve sessiz kalıyor. KKTC devletinin böyle hatalar yaptığı dönemde sivil itaatsizlik neden çağırılmaz. Özel sektör oldukça kötü bir durumda ama bunu kimse dillendirmiyor”

Maliye’nin 500 Milyon TL borçlanma kararı aldığını değerlendiren Saydam, “Borçlanıyorlar ama sadece kendi çalışanları için bunu yapıyorlar. Mesela 650 Milyona tekabül eden 13’üncü maaşı ödeyemiyorum, bunu kapalı işyerleri için kullanacağım diyemiyorlar. Neden, çünkü 200 bin seçmen var 90 bini kamuda. İşte bundan dolayı böyle” diyerek tepkisini dile getirdi.

Çeklerle ilgili alınan kararları da değerlendiren Saydam, “Değişen hiçbir şey yok. Karşılıksız çıkan bir çekin mühürlenmesine 22 gün ek süre verilecek ama bu süreçte açık mısın, kazandın mı? Bunların cevabı yok. Geçici işler. İkinci mühürlemeyi yani çek yasağına girişin süresini uzattılar sadece” dedi.

İşçi çıkartma artıyor

Bizi artık covid vurmuyor, hükümetin aldığı kararlar vuruyor diyen Saydam, şöyle devam etti:

“20 ve üzeri çalışanın iş yerleri için de uygulanan Sosyal Sigortalar İşveren Katkı Payını kaldırıldılar, bunun üzerine asgari ücrete de zam yaptılar. Bunların tümü yüzde 35 maliyet demek. Ne yapacak iş veren, 2 kişi yerine 1 kişi tutmak zorunda. Devlet son aldığı iki kararla işsizliğin artmasına neden oluyor.”

