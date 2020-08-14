“Tefecilik artık son buldu”

HP Milletvekili Manavoğlu, Meclis’ten geçen yasalarla finans anlamında tüketiciyi koruyan, iş yapan insanın önünü açan bir ülke konumuna gelindiğini belirtti ve tefeciliğin artık son bulduğunu söyledi



Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis’ten geçen yasalarla finans anlamında tüketiciyi koruyan, iş yapan insanın önünü açan bir ülke konumuna gelindiğini belirtti.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında gündemin öne çıkan konu başlıklarını değerlendiren Manavoğlu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hakkında bilgi verdi.

Manavoğlu, yasanın çok komplike bir yasa olduğunu, tefeciliğin artık son bulduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Reform niteliğinde bir yasadır. Mevcut yapı değişiyor. Finansal kiralama, faktoring dediğimiz şirketler fatura karşılığında finansman sağlayacak. Yapıyı Merkez bankası tarafından denetlenen finansman şirketine çeviriyoruz. İnsanlara kağıda imza attırıp para verme dönemi bitiyor. Finans şirketi olmayanlar bu işleri asla yapamayacaklar. Çeki ver, al parayı şeklindeki işlemler yasal olmadığı için bir cezası olacak. Tefecilik yapanlar onda bir fiyata tüketicinin malına el koyabiliyordu, artık olmayacak.”

Tüketiciyi koruyan diğer bir yasa Tüketici Kredileri Yasası’nın da yakın zamanda geçtiğini hatırlatan Manavoğlu, “Ülkemizdeki kanayan yara olan bankaların keyfi faiz düzenlemesinin önüne geçen bir yasadır. Uzun zaman üzerinde çalışılan ama hayata geçirilemeyen bir yasaydı. Halkın Partisi’nin bu yasayı geçirmeye ilişkin de vatandaşa taahhüdü vardı. Tüm partilerin desteğiyle kurulan komiteyle sonuca ulaştık. Tüketiciyi şeffaf bilgilendiren, cayma hakkı veren, bankaların faiz oranlarını keyfi değiştirmelerine izin vermeyen, tüketiciyi koruyan bir yasa oldu” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, Halkın Partisi’nin siyasete girme amaçlarının sistemdeki yanlışları düzeltmek olduğunu söyledi.

