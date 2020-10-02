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TCMB rezervleri son 10 yılın dibinde ama yabancı 9 hafta sonra tahvil aldı

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TCMB rezervleri son 10 yılın dibinde ama yabancı 9 hafta sonra tahvil aldı
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun para ve piyasa analizi şöyle:
  • Eylül ayında yaşanan ciddi kar satışları veya ihtiyaç olarak da adlandırılabilen minik çaplı piyasa depremi, yılın son çeyreğinde yerini beklentimize paralel temkinli iyimser bir havaya terk etti. 
  • Dün sabah saatlerinde Asya borsalarında başlayan alımlar, Avrupa ve ABD borsalarına da sirayet etti. Dün bültenimizde de belirttiğimiz üzere, asıl büyük hareket kıymetli metaller cephesinde yaşandı. Altının ons fiyatı 1,915 dolara dayanırken, EUR/USD paritesi de 1,1760 seviyesini test etti. 
  • Her iki varlık sınıfında da, ana trendin yukarı yönlü olduğunu, özellikle altının yukarda 1,920 dolar seviyelerinin denemesi ardından yönünü aşağıda 1,850 seviyesine kadar geri çevireceğini, akabinde ise 2,000 dolar yolculuğunun başlayacağını düşünüyoruz (teknik çalışmamızı dün paylaşmıştık).  
  • Türk mali piyasaları, TCMB ve BDDK’nın atmış olduğu seri normalleşme adımlarını olumlu karşılamış, otoritelerin hatalarında geri dönmeye başladığı yönünde artan inanış, TL ve TL cinsi varlıklara alım getirdi. 
  • Dün güne oldukça iyimser başlayan Türk mali piyasaları, sabah saatlerinde artan TL talebi ile USD/TRY kurunun 7,64 seviyelerine kadar gerilediğine tanıklık ettik. Lakin, ilerleyen saatlerde, artan kurumsal kaynaklı güçlü döviz talebi - cari açık nedeniyle düşen kurun alım fırsatı olarak görülmesi – gün içinde volatilite yaratarak kurun 7,64 – 7,78 bandında dalgalanmasına neden oldu. 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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