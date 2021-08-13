TCMB politika faizi 5. ayda da sabit: %19

- Dün erken saatlerde bültenimizi kaleme aldıktan hemen sonra, önemli bir haber ile güne başladık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin ve Katar'dan sonra Güney Kore ile 2 milyar dolar tutarında swap anlaşması imzaladı. TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Güney Kore ile birlikte bankanın sağladığı swap anlaşması 23 milyar dolara ulaşmış oldu.
- Yapılan anlaşmaya göre, Güney Kore MB'nin TCMB'deki hesaplarında TRY; TCMB'nin Güney Kore MB'deki hesaplarında ise KRW blokeli kalacak. İki ülke arasında herhangi bir ticaret durumunda (ABD Doları bağımlılığı azaltmak) ödemelerin bu hesaplar üzerinden yapılacağını düşünülüyor. Anlaşma, bugünden itibaren üç yıl için geçerli olacak ve her iki ülkenin anlaşması halinde uzatılabilecek.
- TCMB'nin brüt döviz rezervlerinde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir artış yaşanacak olsa da net rakam değişmeyecektir. Dün sabah bültenimizi kalem aldıktan sonra açıklanan bu karar, bir nebze de olsun Türk mali piyasaları üzerinde var olan olumsuz havayı törpüledi.
- Dün sabah saatlerinde gelen swap haberi ardından TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı sanayi üretimi verilerini takip ettik. Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %23,9'luk oldukça yüksek sayılacak bir büyüme oranı kaydedildi. Lakin, geçen yılın Haziran ayında pandemi koşullarının etkili olduğu düşünülürse, yıllık karşılaştırma aldatıcı olabilir. Geçen aya göre bakarsak, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre yine %2,3'lük bir büyüme dikkat çekiyor. Sanayide çarklar dönmeye başlasa da, üçüncü çeyrekte baz etkisi ile ivme kaybetmesini bekliyoruz.
- Dün sahneye çıkan TCMB, olağan Temmuz ayı PPK toplantısında, tahminlerimize paralel 1 hafta vadeli repo faizi olan ana faizini (politika faizi) %19 seviyesinde sabit tuttu. Bir başka bakış açısıyla, Başkan Kavcıoğlu başkanlığında TCMB PPK, 5 aydır faizi değiştirmedi!
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