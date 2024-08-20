TCMB faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, “üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmekte olduğunu” açıkladı.

Kurulun açıklamasında, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığının vurgulandığı kaydedildi.

