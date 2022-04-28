TC Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8’e yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yukarı yönlü güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi’nde düzenlenen “Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı”nda yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellediklerini açıkladı.
Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükselttiklerini söyledi.
Kavcıoğlu, Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 42,8, 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir. Dedi.
Kavcıoğlu Mayıs ayından sonra enflasyonda düşüş yşanacağını tahmin ettkiklerini de ifade ettti.