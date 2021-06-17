TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da bıraktı. PPK metninde enflasyon riskine vurgu artarken, 'sıkı duruş' ve 'kararlıkla' ifadeleri yeniden metne girdi. Karar sonrası, dolar/TL ilk tepki olarak 8,60'a kadar çekilse de dakikalar sonra kur yeniden 8,65'in hemen altında dengelendi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), kritik haziran toplantısı sonrasında beklenildiği gibi politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı. Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) sürpriz ‘şahin’ çıkışı sonrasında gözlerin çevrildiği PPK toplantısında mayıs toplantısından farklı olarak mevcut duruş ‘sıkı’ olarak tanımlandı ve bu sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı. Önceki aylardaki metinlerde ‘mevcut duruş’ nedir tartışmaları yaşanmıştı.

Beklentiler dahilinde bir PPK toplantısı geride kalsa da metinde para politikasına yönelik tanımın yapılması piyasa tarafından olumlu karşılandı. Karar öncesi 8.64 lira seviyelerinde olan dolar/TL 8.60 seviyesine kadar geriledi. ardından yeniden 8.64 seviyelerine yükseldi.

Her ne kadar ‘sıkı’ ve ‘kararlılıkla’ ifadeleri eklense de uzmanlar Merkez Bankası’nın Nisan Enflasyon Raporu patikasına vurgu yapmasını enflasyonda yukarı yönlü riskler olduğunu düşünmediği ve sonbaharda faiz indirimi sürecini başlatabileceğini belirtti. Fed’in de tam o dönemlerde tahvil alımlarını azaltmaya başlaması riskinin bulunması TL varlıklarını oldukça karışık bir dönemin beklediğini gösteriyor.

Enflasyon vugusu güçlendi

Karar metninde en önemli değişiklik enflasyon vurgularının artması ve yeni sıkılaşmayı pekiştiren ifadelerin eklenmesi oldu. PPK metninde mayıs toplantısı metninden farklı olarak “Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” cümlesine ‘sıkı’ ve ‘kararlılıkla’ kelimeleri eklendi.

Aşılamadaki hızlanmaya dikkat çeken ve bunun küresel ekonomideki toparlanma sürecini desteklediğine vurgu yapan Merkez Bankası, “Bununla beraber, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır” dedi. Ve yine metne üretici fiyatlarındaki yükselişin eklenmiş olması dikkat çekti.

Cari açıkta başlayan iyileşme hızlanacak

Yurtiçinde iktisadi talebin güçlü seyrettiğini aşılamanın hızlanmasıyla turizm ve hizmetler sektöründe yaşanan canlanmanın iktisadi faaliyetin daha dengeli sürdürülmesine olanak tanıdığını belirten Merkez Bankası, “Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir” dedi.

İthalat fiyatları kaynaklı maliyet unsurlarının yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini kaydedilen PPK metninde “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” denildi.