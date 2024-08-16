Taşınmaz mallara ilişkin vergi ve harçları ödeme süresi 60 gün uzatıldı

Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası'nın Geçici 1 'inci Maddesinin (4)'üncü Fıkrasında Belirtilen 60 İş Günü Sürenin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname"yi onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımladı ve Cumhuriyet Meclisi'ne sunulmasına karar verdi.

Kararname’ye göre, taşınmaz malın nihai tasvibi alınmamış, taksimi tamamlanmamış ve müstakil tapularının çıkmamış olması halinde, alıcı ve satıcı , alım satım işleminden doğan, yasal olarak ödemesi gereken tüm vergi ve harçları , Bakanlar Kurulu tarafından verilen satın alma izninin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 60 iş günü içerisinde ödemekle yükümlü olacak.

Devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için vergi ve harçların tahsil edilmesine olanak sağlanması amacıyla ve acil devlet harcamalarının gerçekleştirilebilmesi için vergi ve harçların tahsil edilmesine ivedi ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği Kararname’de, 19 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olan 60 iş günlük sürenin, bu tarihten itibaren 60 iş günü daha uzatılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

