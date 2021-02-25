Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine destek verilecek

Tarım Bakanlığı'nın, Tarım Master Planı’na uygun olarak ülkede bitki deseni ve ürün yelpazesini geliştirmek ve tarımsal sanayi oluşturabilmek noktasında çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, önümüzdeki 5 yıl içinde üretimde kendi kendine yetme hedefiyle bir ülke konumunda olunacağını belirtti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı doğrultusunda tarıma dayalı sanayilerin geliştirilmesi yönünde desteklerini sürdüreceklerini söyledi.Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı Ltd’i ziyaret ederek, tesiste incelemelerde bulundu. Şirket direktörleri Tayfun ve Arda Tüccar, Bakan Çavuşoğlu’na tesiste yapılan çalışmalarla ilgili teknik bilgiler verdi.Bakan Çavuşoğlu, tarıma dayalı sanayileri yerinde ziyaret edip, sorunlarını tespit edip, yatırımcıların önünü açmak için çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı Ltd.’i ziyaret ettiğini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, 2017 yılında hazırlanan ancak bir türlü uygulama aşamasına geçilemeyen Tarım Master Planı’nın detaylandırılıp, geliştirilmesiyle ilgili harekete geçtiklerini ifade ederek, tarım sektöründe bölgesel bazda yapılacak çalışmalarla plansız üretimin önüne geçilebileceğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede ülkede bitkisel üretimin geliştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla destek verileceğini ve Tarım Master Planı doğrultusunda, İlkbahar-Yaz Üretim Döneminde kuru börülce, kuru fasulye, soya fasulyesi ve susam üretimini destekleme kararı alındığını anımsattı.Bakanlığın, Tarım Master Planı’na uygun olarak ülkede bitki deseni ve ürün yelpazesini geliştirmek ve tarımsal sanayi oluşturabilmek noktasında çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, önümüzdeki 5 yıl içinde üretimde kendi kendine yetme hedefiyle bir ülke konumunda olunacağını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, tesisi ziyaretinde ülkenin önemli bir ürünü olan zeytinin yıllardır eksikliği bulunan yeşil, siyah zeytin ve çeşitlerinin yaratılması arayışına cevap bulduklarını belirterek, birçok yatırımcının başka işlerden kazandıklarını, üretime yönelik yatırım için kullandığına işaret etti.Bakan Çavuşoğlu, yatırımcıyı motive etmek ve bu yatırımların ülke tarımı için ne kadar önemli olduğu yönünde destek vermek için ziyarette bulunduklarını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, halkın ihtiyaç duyduğu yeşil ve siyah zeytinin, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun şekilde imal edildiğini gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.Şirket Direktörü Tayfun Tüccar, Bakan Çavuşoğlu’nun tarıma ve özellikle zeytinciliğe verdiği öneme değinerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüccar, ileriye dönük yatırımlar için umutlandıklarını belirterek, “Bakanımızın sektöre olan ilgisinden, sektöre daha fazla yatırım yapabileceğimizi anlamış bulunuyoruz. Sektöre yatırımımız devam edecek” dedi.Şirketin bir diğer Direktörü olan Arda Tüccar ise , “Dedemin ismi, babamın yatırımı ve benim işletmeciliğimle geleneğimizi geleceğe taşıyoruz” dedi.Tüccar, zeytinin anavatanı olan Kıbrıs’ta yıllardan beridir yapılan geleneksel zeytin üretimini, yeni vizyon ve teknolojinin yardımıyla halkla buluşturduklarını söyledi.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlığın, ülkede zeytinciliğin ve zeytin sektörün sanayi ayağının gelişmesi için destek verdiği, bu kapsamda zeytincilikle uluslararası standartların oluşması, denetimin artırılması ve gıda güvenliği ile ilgili yasa hazırlandığına işaret edildi.Zeytinde tağşiş ve gıda güvenliği ile ilgili analizlerin ülkede yapılabilmesi için ilgili ekipmanın alınması amacıyla gerekli girişimlerin başlatıldığı da açıklandı.Meclis’ten geçmesi beklenen Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı, zeytin ve zeytin ürünlerinin; fiziko - kimyasal ve organoleptik özelliklerini belirlemek, ticaretteki kuralları belirlemek, engelleri ortadan kaldırmak, ulusal ve uluslararası mevzuatta uygun standartları sağlamak, ürün kalitesi kontrolü, ulusal ve uluslararası ticaret ve bunun geliştirilmesi, üretimin korunması, tüketici haklarının korunması, hileli ve yanıltıcı uygulamalar ile tağşişin önlenmesi, zeytin ağaçlarının genetik kaynaklarının belirlenmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesini sağlama amacını taşıyor.Bu yasayla, bütünleşmiş ve sürdürülebilir kalkınmayı temin etmek maksadıyla, zeytin yetiştiriciliği ile çevre arasındaki etkileşim hakkında çalışmaların yapılması imkanı doğacağına da işaret edildi.