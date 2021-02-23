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Tarım Bakanlığı bitkisel üretime destek verecek

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Tarım Master Planı doğrultusunda, KKTC ürün deseni içerisinde yer alarak, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla İlkbahar-Yaz Üretim Döneminde kuru börülce, kuru fasulye, soya fasulyesi ve susam üretiminin desteklenmesi kararı alındı

Tarım Bakanlığı bitkisel üretime destek verecek
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede bitkisel üretimin geliştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesine destek verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım Master Planı doğrultusunda, kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle yüksek miktarda ithalatı yapılan fakat ülkede yetiştirilebilme imkanı olan birçok ürünün üretim alanlarının artırılması için adım atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede, yeni ürünlerin KKTC ürün deseni içerisinde yer alarak, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla İlkbahar-Yaz Üretim Döneminde kuru börülce, kuru fasulye, soya fasulyesi ve susam üretiminin desteklenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden fiyat destekli alım garantisi şeklinde yapılacak olan desteklemede, yerli üretimin artırılarak ithal ürünlere olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

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